Mulher morre após sofrer paragem cardiorrespiratória

Uma mulher de 65 anos sofreu, no início desta madrugada, uma paragem cardiorrespiratória na sua habitação localizada na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) estiveram no local a tentar reanimá-la, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.