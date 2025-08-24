Mulher morre após sofrer paragem cardiorrespiratória
Uma mulher de 65 anos sofreu, no início desta madrugada, uma paragem cardiorrespiratória na sua habitação localizada na Rua 5 de Outubro, no Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) estiveram no local a tentar reanimá-la, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.
