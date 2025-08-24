Seis cursos da Universidade da Madeira esgotaram as vagas na 1.ª fase

Um total de seis cursos ministrados pela Universidade da Madeira esgotou as vagas disponíveis na 1.ª fase de acesso ao Ensino Superior, cujos resultados foram hoje oficialmente divulgados.

Os cursos que não apresentam vagas sobrantes são Enfermagem, Psicologia, Ciclo Básico de Medicina, Gestão, Educação Física e Desporto, e Educação Básica.

Tal como o DIÁRIO avança, na sua edição impressa de hoje, 93% dos candidatos da Madeira entraram no Ensino Superior. Destes madeirenses, 439 entraram na Universidade da Madeira.

Universidade da Madeira só preencheu 62% das vagas Saiba quais os assuntos em destaque na edição impressa do DIÁRIO deste domingo

O curso de Engenharia Informática é aquele que, na Universidade da Madeira, apresenta mais vagas sobrantes para a 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior. No total, dispõe de 46 vagas, pese embora na 1.ª fase, cujos resultados foram hoje divulgados oficialmente, tenham sido colocados 30 estudantes.