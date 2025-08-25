Segurança Social está a acompanhar vítima de agressão em Machico

A secretária regional da Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarido, através de comunicado, manifesta-se "profundamente chocada" com a notícia da agressão violenta ocorrida em Machico e indica que está a ser prestado acompanhamento à vítima.

Polícia investiga agressão violenta em Machico A Polícia de Segurança Pública está a investigar uma agressão ocorrida na madrugada de ontem, no concelho de Machico.

"Desde as primeiras horas da manhã, a Secretária, em articulação com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), através da sua equipa de apoio à vítima, tem acompanhado de perto este caso, assegurando a adopção imediata de todas as diligências necessárias para garantir a protecção e o acompanhamento da vítima e do respectivo agregado familiar", indica a mesma nota.

"Trata-se de uma situação de extrema gravidade que exige uma resposta célere, firme e adequada", termina o comunicado.