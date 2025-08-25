Candidato do Chega denuncia "prática vergonhosa" nas Festas de São Vicente

José Carlos Gonçalves, candidato do Chega à Câmara Municipal de São Vicente, recorreu às redes sociais para denunciar "uma prática vergonhosa que se repete há mais de uma década". Segundo o cabeça-de-lista, os espaços nas zonas A e B, das Festas de São Vicente, "cedidos gratuitamente pela Câmara Municipal", "estão a ser subarrendados por um indivíduo que os recebeu sem qualquer custo".

Na denúncia, o partido aponta que são cobrados entre 1.200€ e 2.000€ por cada um. "Um negócio privado com recursos públicos, à vista de todos", indica José Carlos Gonçalves.

"Esta situação não é nova. Há 12 anos que este esquema beneficia sempre os mesmos, enquanto a população é mantida na ignorância. E quem está por trás disso? O atual presidente da Câmara, mentor da candidatura de António Gonçalves, que parece mais empenhado em proteger interesses pessoais do que em servir o povo", atira o candidato do Chega.

"Onde está a transparência? Onde está a justiça? Será que São Vicente merece continuar a ser governado por quem normaliza este tipo de abuso?", questiona.