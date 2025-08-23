PS manifesta "o seu pesar" pelo falecimento de D. Teodoro de Faria

O Partido Socialista-Madeira manifesta "o seu pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal".

O partido refere que "além das suas funções como Bispo da Diocese do Funchal, num episcopado que ficou marcado por vários momentos impactantes na história da Igreja Católica na Região, entre os quais a visita do Papa João Paulo II à Madeira, D. Teodoro de Faria foi também um homem do conhecimento e da cultura, deixando vários registos escritos sobre o seu pensamento e sobre os estudos que desenvolveu ao longo do seu bispado".

Aos seus familiares, amigos e à Igreja Católica na Madeira, endereça "as mais sentidas condolências".