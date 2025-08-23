Marcelo Rebelo de Sousa apresenta condolências pela morte de D. Teodoro de Faria

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresenta à Diocese do Funchal e à Igreja Católica "as suas condolências pela morte do Bispo Emérito D. Teodoro de Faria, figura querida da Região Autónoma da Madeira ao longo de várias décadas".

No site oficial da Presidência da República, lembrou a figura como uma “personalidade marcante no âmbito religioso, cultural e pastoral”, sublinhando ainda a dedicação “de alma e coração aos madeirenses, que ficam hoje mais pobres com a sua partida”.