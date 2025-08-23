Governo manifesta "o mais profundo pesar pelo falecimento" de D. Teodoro de Faria

O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestam "o mais profundo pesar pelo falecimento" do Bispo Emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria.

"O executivo madeirense associa-se, nesta hora de dor, à família, a quem endereçamos os mais respeitosos votos de pesar pela morte do seu querido familiar, bem como à Diocese do Funchal e a toda a comunidade religiosa madeirense", refere em comunicado.

O Governo Regional sublinha "a sua gratidão para com os relevantes serviços" prestados em nome da Região.

O executivo madeirense diz ainda que "D. Teodoro Faria está entre os madeirenses mais louváveis e destacáveis das últimas décadas, onde para além do seu papel na igreja tem efectuado um percurso assinalável na cultura, inclusive com vários livros escritos".