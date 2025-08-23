Ireneu Barreto apresenta condolências pelo falecimento de D. Teodoro de Faria

O representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, manifestar publicamente "o seu enorme pesar" pelo falecimento do Bispo Emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria.

"Nascido no Funchal há 95 anos, D. Teodoro foi Bispo da Diocese do Funchal entre 1982 e 2006, data em que solicitou ao Papa a sua resignação por motivos de idade", refere em comunicado.

Além do mérito do seu trabalho pastoral como Bispo, desenvolvido numa época em que a Igreja e a Sociedade madeirense enfrentaram grandes transformações e desafios, D. Teodoro de Faria destacou-se sempre, desde a sua estadia em Roma, como um profundo estudioso das Sagradas Escrituras, e deixa publicada uma obra extensa e valiosa de sobre temas bíblicos, num labor bibliográfico que manteve até o final da vida, a par da produção de artigos sobre temas religiosos na comunicação social escrita regional". Ireneu Cabral Barreto

E prosseguiu: "Homem de fé e de cultura, era internacionalmente reconhecido como um dos grandes especialistas nos lugares bíblicos da Terra Santa, aos quais guiou dezenas de visitas de grupos de crentes, que puderam partilhar dos seus enormes conhecimentos".

Salienta ainda que "reuniu, ao longo da sua vida e das suas viagens, uma notável e valiosa coleção de ícones religiosos, a qual fez questão de disponibilizar à comunidade cristã através da sua doação ao Museu da Arte Sacra do Funchal".

Em 2008, conforme acrescenta, "foi condecorado pelo Presidente da República com a insígnia de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique".

Por fim, diz que "neste momento de dor para todos os católicos da Madeira", o representante da República apresenta, através da Diocese de Funchal, "as mais sentidas condolências".