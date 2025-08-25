Polícia investiga agressão violenta em Machico

A Polícia de Segurança Pública está a investigar uma agressão ocorrida na madrugada de ontem, no concelho de Machico.

Uma mulher na casa dos 30 anos foi violentamente agredida pelo marido em frente a um menor, tendo os vídeos da agressão, captados pelas câmaras de vigilância da residência do casal, sido amplamente partilhados nas redes sociais.

Nas fotografias partilhadas podemos ver a vítima de violência doméstica com um grande hematoma no olho.

A vítima foi primeiramente assistida no Centro de Saúde de Machico e seguiu depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Poderá, ao que apurou o DIÁRIO, ser depois sujeita a uma intervenção cirúrgica.

O processo vai ser encaminhado pelo Ministério Público.

Ao DIÁRIO, o agressor admitiu a autoria das agressões e disse estar “profundamente arrependido dos seus actos” e garantiu que na origem da agressão estiveram problemas conjugais.

“Estamos casados há 18 anos. Vi umas mensagens e fiquei cego, foi isso que aconteceu e peço desculpa”, disse.

O DIÁRIO não conseguiu entrar em contacto com a vítima da violenta agressão.