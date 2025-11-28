Trabalhar em várias frentes e, sempre, pela Madeira!

Colocando, sempre, a defesa dos interesses da Madeira em primeiro lugar, continuamos a trabalhar e a honrar as promessas que assumimos perante a nossa população, num compromisso que diariamente se renova e que resulta a favor de todos, numa Região que cresce, economicamente, há 54 meses consecutivos e acima da média nacional, que apresenta a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 21 anos e que prossegue a sua aposta decisiva em áreas fundamentais como a Saúde, a Educação e a Habitação.

Foi assim em mais este ano que está prestes a chegar ao fim e é assim que, desde sempre, encaramos a nossa missão, enquanto Partido, sendo essa a razão pela qual o nosso povo confia em nós, há quase cinquenta anos.

Na governação regional, por nós liderada, os resultados falam por si, numa trajetória de crescimento económico e de coesão social que esperamos ver ainda mais reforçada com a aprovação do Orçamento da Região que será debatido na Assembleia Legislativa Regional, no próximo mês de dezembro. Um Orçamento que, assegurando o equilíbrio e a sustentabilidade das contas públicas, garante o desagravamento fiscal às famílias e empresas, mantém o investimento público em áreas como a Saúde, a Habitação, a Proteção Social e as Acessibilidades e promove, de facto, o bem-estar económico e a paz social que são, para nós, prioridades absolutas.

Continuamos presentes, no terreno, ouvindo a nossa população, registando as necessidades que importam suprir e mantendo firme a nossa estratégia de proximidade – reforçada no poder local – estratégia essa que, ao contrário de outros, não afirmamos apenas quando há Eleições.

Já na República, fomos também exemplo: os deputados eleitos pelo PSD/M ao parlamento nacional foram os que mais propostas de alteração viram aprovadas no Orçamento do Estado para 2026 – contrariamente aos que se apelidam de serem os porta-vozes da nossa Terra – conseguindo que uma proposta que já era globalmente positiva se transformasse, ouvidas as nossas reivindicações, num Orçamento ainda melhor e mais justo para a Madeira e para todos os Madeirenses.

Entre outras conquistas, sublinhe-se os cerca de 80 milhões de euros conseguidos para a Região no âmbito do Fundo de Coesão a que não tínhamos direito, a transferência extraordinária de 75 milhões de euros para a redução da dívida regional, a prorrogação dos benefícios fiscais do Centro Internacional de Negócios da Madeira até 2033, o reforço do compromisso do Estado em financiar 50% do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, incluindo os custos decorrentes da inflação, a restituição integral do IVA para as Instituições Particulares de Solidariedade Social, nos investimentos que estas têm vindo a assumir e assumem no âmbito do PRR e o compromisso do Governo da República em assumir os encargos relativos à integração da ligação do novo cabo submarino entre a Madeira e o continente.

Também em Bruxelas e através do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, fizemos questão de apresentar o nosso contributo para a Nova Estratégia da União Europeia para as Regiões Ultraperiféricas, fazendo valer a defesa dos interesses da Madeira e das RUP, de modo a que as nossas especificidades sejam respeitadas, particularmente face ao novo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034.

Em várias frentes, continuamos a cumprir e a fazer o nosso trabalho.

Sempre pela Madeira, em primeiro lugar!