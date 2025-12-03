'Juntos pela Acreditar' volta ao palco

A IV Edição do Espectáculo Solidário ‘Juntos pela Acreditar’ realiza-se no próximo dia 13 de Dezembro, a partir das 19h30, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Vários artistas marcarão presença neste evento solidário, que terá como madrinha a modelo fotográfica e manequim Diana Fernandes. O espectáculo contará, igualmente, com o testemunho de Andreia Melim e Nicole Gouveia, duas Barnabés que conseguiram recuperar do cancro.

De acordo com José Teixeira, mentor do projecto, pelo palco passarão os seguintes artistas: Magoebom, Eleutherius Chorus, Cristina Henriques, Sofia Camacho, Emanuel Gonçalves, Yosi Pinto e Roni de Melo.

Os ingressos têm o custo de 5 laços e a receita será entregue, durante o espectáculo, à representante da Acreditar.