Funchal volta a promover concurso 'Reutilizar no Natal'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do seu Departamento de Ambiente, volta a prmover, este ano, o concurso 'Reutilizar o Natal', uma iniciativa que vai já na sua 10.ª edição.

Este concurso visa, sobretudo, "consciencializar a população em geral para a importância da reutilização dos resíduos, apelando à criatividade de todos os participantes durante esta época festiva", conforme refere a autarquia, em nota de imprensa.

A participação faz-se através do envio de, no máximo, quatro fotografias de uma decoração natalícia criada a partir de resíduos, juntamente com a identificação dos materiais utilizados. As submissões devem ser feitas por mensagem privada na página de Facebook do 'Ambiente Funchal'. Os interessados têm até 27 de Dezembro de 2025 para concorrer.

Para mais informações sobre esta iniciativa, consulte o regulamento do 'Reutilizar o Natal', disponível na página de Internet da Câmara Municipal do Funchal.