Mercado dos Lavradores volta a receber 'Natal na Praça'

O Mercado dos Lavradores, no Funchal, volta a receber, a partir de domingo, a iniciativa 'Natal na Praça', promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

Integrada na programação da autarquia para esta quadra festiva, o evento acontece nos três próximos domingo deste mês de Dezembro, mais precisamente dias 7, 14 e 21, entre as 9 e as 20 horas, quando a praça do peixe se abre para as marcas locais e regionais, replicando um autêntico mercado natalício.

Para cada um dos domingos foi pensada uma temática: no dia 7 de Dezembro teremos moda, acessórios e decoração; no dia 14 de Dezembro é dado lugar às iguarias de Natal; e, por fim, no dia 21 de Dezembro teremos reiras temáticas, com propostas que vão da moda à decoração, passando pela pintura, artesanato, antiguidades e gastronomia, conforme deu conta a CMF em nota remetida à imprensa.

"No total, 131 marcas estarão presentes, num evento que continua a registar elevada adesão. A edição de 2025 recebeu 180 candidaturas, um aumento de 9% face ao ano anterior. Porém, as limitações de espaço impediram a inclusão de cerca de 27% das propostas, apesar da qualidade reconhecida das mesmas", dá conta a autarquia.