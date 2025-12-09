Sporting com visita de alto risco ao poderoso Bayern Munique

O Sporting tem hoje uma visita de 'alto risco' ao campeão alemão Bayern Munique, em jogo da sexta jornada da Liga dos Campeões de futebol, que pode tirar os 'leões' da zona de apuramento direto.

Em Munique, em jogo com início às 17:45 (horas de Lisboa) e arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh, o bicampeão português tem missão quase impossível diante de um oponente que nunca venceu e tem um acumulado de 13 golos sofridos e um marcado.

Em quatro confrontos, o Sporting empatou um e perdeu três, o último dos quais em Munique, na Liga dos Campeões de 2008/09, com uns pesados 7-1 e depois de já ter perdido na primeira mão, em casa, por 5-0.

À entrada para a sexta jornada da fase de liga, o Bayern Munique segue em terceiro lugar, com 12 pontos, os mesmos de PSG, Inter de Milão e Real Madrid, e atrás do totalista de vitórias, Arsenal, com 15, enquanto o Sporting é oitavo, com 10.

Nesta campanha, os 'leões' venceram Kairat (4-1, casa), Marselha (2-1, casa) e Club Brugge (3-0, casa), empataram com Juventus (1-1, fora) e perderam com Nápoles (2-1, fora), enquanto o Bayern Munique venceu Chelsea (3-1, casa), Pafos (5-1, fora), Club Brugge (4-0, casa) e PSG (2-1, fora), perdendo com o Arsenal (3-1, fora).