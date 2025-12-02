Presidente da República suspende visita à Madeira

O Presidente da República suspendeu a sua visita à Madeira, que estava prevista para este mês, ainda antes do Natal. Marcelo Rebelo de Sousa está a recuperar de uma operação de urgência devido a uma hérnia encarcerada, depois de se ter sentido indisposto.

Apesar de ser expectável que possa ter alta já amanhã, quarta-feira, dado o seu estado clínico actual, o DIÁRIO apurou que a viagem à Região foi mesmo suspensa. Apesar de não existir ainda um programa oficial divulgado, tudo apontava para que a visita acontecesse na segunda quinzena deste mês.

Presidente da República passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira O Presidente da República, operado na segunda-feira a uma hérnia encarcerada, passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira, se tudo estiver a correr bem, segundo a presidente do Hospital de São João, no Porto.

Por enquanto, não é possível apurar se será possível que esta visita seja reagendada.