Sporting de Braga resgata empate em inferioridade na visita ao Rangers

O Sporting de Braga empatou hoje 1-1 na visita ao Rangers, em Glasgow, na Escócia, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, mantendo-se em lugar de apuramento direto para os 'oitavos'.

O inglês James Tavernier deu vantagem aos anfitriões, aos 45+3 minutos, na transformação de uma grande penalidade, e o espanhol Gabri Martinez empatou, aos 69, oito minutos depois de o uruguaio Rodrigo Zalazar ter sido expulso, com cartão vermelho direto.

Com este empate, os minhotos, que tinham perdido na jornada anterior na receção aos belgas do Genk, por 4-3, ocupam o sétimo lugar, com os mesmos 10 pontos do FC Porto, oitavo, ambos em posição de acesso direto aos oitavos de final, enquanto o Rangers, que também ficou reduzido a 10 devido ao duplo cartão amarelo a Diomande, aos 90+5, somou o primeiro ponto e subiu ao 33.º posto.