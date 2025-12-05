400 em risco de perder licença de AL no Funchal

A notícia que faz a manchete do DIÁRIO desta sexta-feira revela que 400 imóveis estão em risco de perder licença de AL no Funchal. Eduardo Miranda, presidente da Associação Nacional do Alojamento Local, alerta, em entrevista ao DIÁRIO, para centenas de registos por regularizar. Santa Cruz é o concelho da Região que está acima da média nacional ao nível de incumprimento.

Dizemos-lhe, também, que o voluntariado já mobilizou mais de três mil jovens. Anthony Zapata revela como os programas juvenis o transformaram e defende que a participação cívica pode reconectar a ‘Geração Z’.

Nesta edição, saiba com que argumentos o Tribunal confirma extinção da Fundação Berardo e que o Madeira Shopping anuncia novas lojas, após investimento de 6 milhões de euros na requalificação de espaços. Fique a saber, também, que o Estreito da Calheta ganha um novo supermercado.

Além disto, fique a saber que o programa ‘+Sorriso’ chega a mais de 2.300 crianças. Os tratamentos ortodônticos apoiados pelo GR atingem 77 mil euros em 2 anos.

