Sporting Clube da Madeira visita Aldeia da Paz

O Sporting Clube da Madeira, através da sua secção de futsal de iniciados, realizou ontem uma visita de cariz social à Aldeia da Paz, instituição de referência no apoio a crianças e jovens.

"A iniciativa contou com a presença do presidente do Clube, Marco Freitas, e teve como principal objectivo assinalar a aproximação da quadra natalícia, proporcionando às crianças da instituição um dia diferente, marcado pelo convívio, partilha e momentos de alegria", indica nota à imprensa.

Ao longo da visita, os nossos atletas interagiram com as crianças, participaram em diversas actividades e procederam à entrega de pequenas ofertas, num gesto simbólico que reforça o compromisso do Sporting Clube da Madeira com a comunidade e a importância da responsabilidade social no contexto desportivo". Sporting Clube da Madeira

O Sporting Clube da Madeira "agradece à Aldeia da Paz toda a colaboração e hospitalidade, reiterando a continuidade do trabalho conjunto na promoção de valores de solidariedade, cidadania e inclusão".