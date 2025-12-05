Estudo mostra altos níveis de "químicos eternos" em cereais de pequeno-almoço

Um estudo da Rede Europeia de Ação contra os Pesticidas (PAN Europe) divulgado ontem encontrou níveis elevados do tóxico ácido trifluoroacético (TFA), um dos designados "químicos eternos", em cereais de pequeno-almoço consumidos na Europa.

Foram analisados 65 produtos de cereais adquiridos em 16 países europeus, incluindo cereais de pequeno-almoço, doces populares, massas, 'croissants', pão integral e refinado e farinha.

De acordo com o estudo, o alimento mais contaminado eram os cereais de pequeno-almoço, com concentrações médias do TFA 100 vezes superiores às da água da torneira.

"Todos estão expostos ao TFA por diversas vias, incluindo alimentos e água potável. Os nossos resultados sublinham a necessidade urgente de proibir imediatamente os pesticidas PFAS para impedir a contaminação da cadeia alimentar", afirmou Salomé Roynel, responsável da PAN Europe, em comunicado, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Os PFAS são um grupo de aproximadamente 4.000 substâncias químicas sintéticas perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas, que não se decompõem facilmente no meio ambiente, sendo por isso designadas de "químicos eternos".

O TFA foi detetado em 81,5% das amostras (53 das 65), sendo que os produtos à base de trigo apresentavam níveis mais elevados de contaminação do que os de outros cereais.

Segundo a EFE, os níveis mais elevados foram encontrados nuns cereais de pequeno-almoço irlandeses, seguidos de um pão integral belga, um pão integral alemão e uma baguete francesa, mas a substância foi descoberta numa grande variedade de produtos, desde esparguete a 'scones' de queijo e pão de gengibre.

"O TFA, um produto da decomposição dos pesticidas PFAS e dos gases fluorados, é extremamente persistente, móvel e tóxico para a reprodução. Estudos da indústria associam-no também à redução da qualidade do esperma e a efeitos adversos na tiroide, no fígado e na função imunitária", observou a PAN Europe.

Este composto químico hidrossolúvel acumula-se na água e no solo, onde é absorvido pelas plantas, o que poderá explicar as elevadas concentrações encontradas em produtos como o pão, a massa e as bolachas para crianças.

"Todas as amostras ultrapassaram o limite máximo de resíduos predeterminado. Não podemos expor as crianças a substâncias químicas tóxicas para a reprodução. Isto exige uma ação imediata", sublinhou a organização ambientalista, que apela à Comissão Europeia e aos Estados-Membros para proibirem os pesticidas PFAS e monitorizarem o teor de TFA nos alimentos.