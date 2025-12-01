Sporting de Braga encerra 12.ª jornada em Arouca

O Sporting de Braga procura hoje aproximar-se dos lugares da frente da I Liga portuguesa de futebol em Arouca, onde disputa o último jogo da 12.ª jornada.

Os bracarenses tentam capitalizar as perdas de pontos dos emblemas que os precedem na classificação, casos de Moreirense e Famalicão, que empataram 2-2, e do Gil Vicente, que perdeu 1-0 na receção ao Tondela.

Em caso de vitória, a segunda seguida na I Liga, o Sporting de Braga iguala o conjunto de Moreira de Cónegos, no sexto lugar, aproximando-se dos também minhotos Gil Vicente e Famalicão e mantendo a dianteira relativamente aos rivais do Vitória de Guimarães.

Do outro lado, o Arouca, 17.º e penúltimo, tenta deixar os lugares de despromoção, necessitando de pontuar, depois de três derrotas seguidas, ou voltar às vitórias, após cinco jornadas.

O único jogo deste feriado tem início às 20:15 e vai ser arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

Programa e resultados da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 28 nov:

Vitória de Guimarães - AVS, 4-0.

- Sábado, 29 nov:

Casa Pia - Alverca, 0-2.

Moreirense - Famalicão, 2-2.

Nacional - Benfica, 1-2.

Gil Vicente - Tondela, 0-1.

- Domingo, 30 nov:

Rio Ave - Santa Clara, 1-1

Sporting - Estrela da Amadora, 4-0

FC Porto - Estoril Praia, 1-0

- Segunda-feira, 01 dez:

Arouca - Sporting de Braga, 20:15.