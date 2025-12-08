 DNOTICIAS.PT
Gil Vicente procura aproximar-se do Benfica no fecho da 13.ª jornada da I Liga

O Gil Vicente tem hoje a possibilidade de capitalizar o empate no dérbi lisboeta e aproximar-se do Benfica, terceiro classificado da I Liga de futebol, na visita ao Vitória de Guimarães, no fecho da 13.ª jornada.

A formação de Barcelos, que nas duas últimas jornadas somou um empate e uma derrota, segue com 23 pontos, menos seis do que o Benfica, que na abertura da ronda empatou a um golo com o Sporting.

O Vitória de Guimarães, que a meio da semana venceu o FC Porto (3-1) e garantiu presença na 'final four' da Taça da Liga, vem de dois triunfos consecutivos para a I Liga e segue na nona posição, com 17 pontos, em igualdade com o Alverca (oitavo), a três do Moreirense, que é sétimo.

A ronda fica marcada pelo empate entre os dois rivais lisboetas, que permitiu ao FC Porto consolidar a liderança da prova, seguindo agora com 37 pontos, mais cinco do que o Sporting, segundo, e mais oito do que o Benfica, terceiro.

Programa da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 dez:

Benfica - Sporting, 1-1 (1-1 ao intervalo)

- Sábado, 06 dez:

Santa Clara - Casa Pia, 1-0 (1-0)

AVS - Rio Ave, 1-2 (1-1)

Famalicão - Sporting de Braga, 1-2 (1-1)

- Domingo, 07 dez:

Estoril Praia - Moreirense, 3-3 (1-1)

Alverca - Nacional, 1-0 (0-0)

Estrela da Amadora - Arouca, 3-1 (2-0)

Tondela - FC Porto, 0-2 (0-0)

- Segunda-feira, 08 dez:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20:30

