Nápoles bate Juventus e sobe à liderança da liga italiana antes de defrontar Benfica
O Nápoles recebeu e venceu hoje a Juventus, por 2-1, e subiu à liderança da Liga italiana de futebol, antes de rumar a Lisboa para defrontar o Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões.
O ponta de lança dinamarquês Rasmus Hojlund foi a figura em destaque no Estádio Diego Armando Maradona, onde assinou os dois golos napolitanos, aos sete e 78 minutos, com o turco Yildiz (59) a empatar, pelo meio, para a 'vecchia signora'.
O internacional luso Francisco Conceição foi titular na 'Juve', ao contrário do compatriota João Mário, que viu o desaire entre os suplentes, sendo que não soma minutos na prova desde 01 de novembro.
Com este triunfo, o Nápoles passou a liderar o campeonato, mas à condição, com 31 pontos, contra os 30 do Inter Milão (segundo) e 28 do AC Milan (terceiro), que na segunda-feira defronta o Torino, em Turim. A Juventus é sétima posicionada, com 23.
Na quarta-feira, o Benfica, 30.º classificado, com três pontos, recebe o Nápoles, 20.º, com sete, no Estádio da Luz, pelas 20:00, em jogo da sexta jornada da fase de liga da 'Champions'.
Empatado terminou o duelo entre Bolonha e Lazio, que esteve a vencer desde o minuto 38, quando o dinamarquês Gustav Isaksen abriu o ativo no Olímpico de Roma, muito pouco antes do compatriota Jens Odgaard (40) repor a igualdade a um golo.
O defesa esquerdo português Nuno Tavares alinhou de início pelo emblema 'laziale', tendo sido substituído ao intervalo.
A Lazio, que terminou o desafio em inferioridade numérica, face à expulsão do espanhol Mario Gila, aos 79 minutos, é 10.ª posicionada da Serie A, com 19 pontos, ao passo que o Bolonha é quinto, com 25.