Benfica convoca AG extraordinária para apreciação do projecto Benfica District

O Benfica convocou hoje para 03 de janeiro uma Assembleia Geral extraordinária que tem como ponto único a apreciação e votação da proposta de direção, liderada por Rui Costa, do projeto Benfica District.

De acordo com convocatória divulgada hoje pela Mesa da Assembleia Geral do clube, a reunião magna, que decorrerá a partir das 09:00 no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, "será transmitida em 'streaming no site de internet do clube, na área reservada aos sócios".

"O processo deliberativo ocorrerá por voto eletrónico, até às 17:30, tendo início logo após a apresentação da proposta pela direção", refere a convocatória, indicando que os sócios podem votar no pavilhão, no site do clube, e na aplicação oficial na internet, em áreas reservadas.

A convocatória relembra que "a participação e o exercício do direito de voto na Assembleia Geral deverão observar os requisitos estabelecidos na Lei e nos Estatutos, sendo admitidos a presenciar os trabalhos todos aqueles que tenham sido admitidos como associados até à data da publicação" da mesma.

O projeto Benfica District, apresentado em 22 de julho passado por Rui Costa, entretanto reeleito presidente do clube 'encarnado', prevê um investimento estimado em 220 milhões de euros (ME) e deve estar concluído até ao Mundial2030.

Entre os principais destaques do projeto, incluem-se a construção de um pavilhão multiusos com capacidade para 10.000 pessoas, dois pavilhões desportivos com 2.500 e 1.500 lugares, respetivamente, uma piscina comunitária, um teatro e local para eventos com capacidade para 500 pessoas, um campo de futebol ao ar livre, uma pista de atletismo e ainda instalações comerciais, hoteleiras e residenciais.

"É o início da criação de uma nova centralidade, à dimensão deste enorme clube. Já estamos a trabalhar numa solução para o objetivo de aumentar a capacidade do estádio para 80 mil pessoas, de forma a dar resposta à imensa procura. Iremos continuar a melhorar a experiência no estádio, mas vamos transformar o exterior, projetando-o para a modernidade e tornando-o tão bonito e extraordinário como o interior", frisou Rui Costa, na apresentação do projeto.