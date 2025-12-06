Famalicão e Sporting de Braga disputam quinto lugar da I Liga

O Famalicão e o Sporting de Braga disputam hoje o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 13.ª jornada, com o lanterna-vermelha AVS em busca do primeiro triunfo.

Num confronto entre equipas minhotas, o Famalicão defende o quinto lugar, com 20 pontos, mais um do que o Sporting de Braga e do que o Moreirense, que joga no domingo em casa do Estoril Praia.

As duas equipas chegam a este encontro, marcado para as 20:30, em momentos diferentes, com os famalicenses sem triunfos nos últimos dois jogos, enquanto os 'arsenalistas' vêm de duas vitórias seguidas no campeonato.

Num encontro marcado para as 18:00, o AVS, 18.º e último classificado, continua à procura da primeira vitória, na receção ao Rio Ave, 11.º e que não vence há três encontros.

No primeiro jogo do dia, às 16:30 (menos uma hora em Lisboa), em Ponta Delgada, o Santa Clara, 12.º classificado, tenta regressar aos triunfos, após duas derrotas e um empate, na receção ao Casa Pia, 15.º e primeiro em zona de manutenção direta, sem vitórias há sete jogos.

A 13.ª jornada começou na sexta-feira, com um empate entre Benfica e Sporting (1-1), que deixaram caminho aberto para o FC Porto cimentar a liderança, caso vença no domingo o Tondela, 16.º e antepenúltimo.

Programa da 13.ª jornada

- Sexta-feira, 05 dez:

Benfica - Sporting, 1-1

- Sábado, 06 dez:

Santa Clara - Casa Pia, 15:30.

AVS - Rio Ave, 18:00.

Famalicão - Sporting de Braga, 20:30.

- Domingo, 07 dez:

Estoril Praia - Moreirense, 15:30.

Alverca - Nacional, 18:00.

Estrela da Amadora - Arouca, 18:00.

Tondela - FC Porto, 20:30.

- Segunda-feira, 08 dez:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20:30.