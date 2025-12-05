Benfica e Sporting empatam a uma bola no Estádio da Luz

Benfica e Sporting empataram hoje 1-1 no dérbi que abriu a 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, deixando o FC Porto com caminho aberto para aumentar a vantagem no topo da competição.

No Estádio da Luz, Pedro Gonçalves adiantou os 'leões', aos 12 minutos, mas o ucraniano Georgiy Sudakov repôs a igualdade, aos 27, naquele que foi o quarto empate dos 'encarnados' em sete encontros em casa no campeonato e o primeiro em que os bicampeões nacionais cederam pontos fora do seu reduto.

O Sporting segue no segundo lugar, com 32 pontos, enquanto o Benfica, que viu Prestianni ser expulso aos 90+2 minutos, é terceiro, com 29, sendo que o FC Porto, que soma 34, poderá reforçar a liderança nesta ronda, caso vença na visita ao Tondela, no domingo.