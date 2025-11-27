'Essência do Vinho' abre portas para a sua 13.ª edição

A sala Grand Ballroom, localizada no Savoy Palace, abriu as portas esta tarde para dar as boas-vindas à edição de 2025 da Essência do Vinho, uma iniciativa do DIÁRIO de Notícias da Madeira e do grupo Essência do Vinho – Revista de Vinhos, que se afirma como o maior evento regional dedicado ao vinho e à gastronomia.

Na abertura, que decorreu esta tarde, às 18 horas, o secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou que o evento “representa um aliado e um parceiro na estratégia do Governo Regional para o vinho e para a viticultura”, sublinhando que a Região “tem de produzir com qualidade e promover os seus rótulos”, num trabalho “sempre feito em conjunto com os operadores económicos”. Recordou ainda que o vinho Madeira “faz parte da identidade histórica do arquipélago”, mencionando que, no próximo ano, se assinalam 250 anos desde que o vinho Madeira foi usado para brindar à independência dos Estados Unidos.

Também o chef Michelin e produtor Octávio Freitas, fundador da marca 'Octávio Freitas Winnery', marcou presença, evidenciando a forte identidade madeirense que imprime aos seus vinhos. “Este é um projecto nascido da paixão. Produzo vinhos que representam a minha ilha, com castas típicas e uma história verdadeira da Madeira”, afirmou. Para o produtor, a Essência do Vinho tem ainda um papel determinante na ligação ao público. “Não é um evento para vender vinho, é um espaço de activação de contactos, de reencontro com clientes e de proximidade com quem, muitas vezes, não tem oportunidade de provar estas referências durante o ano.”

A componente gastronómia desta abertura esteve a cargo do chef Carlos Gonçalves, chef executivo do Savoy Palace, que, no seu show cooking, apresentou um prato de “enchidos do mar”, trabalhando peixes madeirenses e apostando na sustentabilidade.

Entre conversas e provas de vinhos, houve espaço para uma apresentação surpresa dos chefes Celestino Grave, chefe corporativo da Savoy Signature, e Roberto Barros, chefe do Galáxia Skyfood Bar. Em conjunto, que destacaram o foco no sabor, no uso de produtos da ilha e na criação de “memória gastronómica”.

A animação musical dos três dias fica a cargo do DJ Pedro Pestana.

A abertura prolonga-se até às 22 horas e o evento continua amanhã e sábado, mantendo o Savoy Palace como ponto de encontro privilegiado para todos os que celebram o vinho e a gastronomia madeirense.