'Derby eterno' de Lisboa disputa-se hoje com Porto à espreita

Benfica e Sporting defrontam-se hoje no 'dérbi eterno' da 13.ª ronda da I Liga de futebol, no qual os 'encarnados' têm o fator casa, mas maior pressão e quando já estão a seis pontos do líder FC Porto.

O jogo entre 'águias' e 'leões' é importante para os dois emblemas lisboetas, num momento do campeonato em que o FC Porto pode ser o grande beneficiado e quando conta com três pontos de vantagem para o Sporting, segundo, e seis para o Benfica.

Este será o segundo dérbi da época entre ambos, depois de se terem defrontado na abertura da temporada, com vitória dos 'encarnados' na Supertaça (1-0), então com Bruno Lage ao comando.

Um cenário que, entretanto, mudou com o despedimento de Lage e a entrada de José Mourinho, também afastado do Fenerbahçe e que chegou ao clube da Luz 25 anos depois de uma primeira passagem, em 2000/01.

Para o jogo de hoje, Mourinho não conta o belga Lukebakio, lesionado, enquanto no lado do Sporting, o treinador Rui Borges deverá estar privado do avançado Ioannidis e do defesa Zeno Debast.

O jogo no Estádio da Luz, que abre a 13.ª ronda, na qual o líder FC Porto visita no domingo o Tondela (20:30).

Programa da 13.ª jornada:

Sexta-feira, 05 dez:

Benfica - Sporting, 20:15.

Sábado, 06 dez:

Santa Clara - Casa Pia, 15:30.

AVS - Rio Ave, 18:00.

Famalicão - Sporting de Braga, 20:30.

Domingo, 07 dez:

Estoril Praia - Moreirense, 15:30.

Alverca - Nacional, 18:00.

Estrela da Amadora - Arouca, 18:00.

Tondela - FC Porto, 20:30.

Segunda-feira, 08 dez:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20:30.