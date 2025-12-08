Céu muito nublado e vento a intensificar-se nesta segunda-feira na Madeira
A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, 8 de Dezembro, no arquipélago da Madeira, indica períodos de céu muito nublado, com possibilidade de chuva fraca no final do dia.
O vento começará fraco a moderado, até 30 km/hora, de sudoeste, mas irá reforçar ao longo da manhã, tornando-se moderado a forte (até 40 km/hora), com rajadas que podem atingir 65 km/hora nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e também nas terras altas, sobretudo a partir da tarde.
Está ainda prevista uma pequena subida de temperatura, mais evidente nos valores mínimos. As temperaturas vão variar entre os 18 e os 22 graus, tanto na Madeira como no Porto Santo.
Na área do Funchal, o cenário será igualmente de céu muito nublado. O vento manter-se-á fraco (inferior a 15 km/hora) durante grande parte do dia, tornando-se depois fraco a moderado, até 30 km/hora, de sudoeste no período final da tarde. Também aqui se espera uma ligeira subida de temperatura.
Quanto ao estado do mar, a costa Norte será marcada por ondulação de noroeste entre 2 e 2,5 metros de altura, que deverá aumentar significativamente para 3,5 a 4,5 metros de altura a partir da tarde. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante oeste, entre 1 e 2 metros de altura, aumentando para 2 a 3 metros de altura na parte oeste da ilha da Madeira.
A temperatura da água do mar deverá situar-se entre 20 e 21 ºC.