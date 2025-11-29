Períodos de céu muito nublado este domingo na Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este domingo, 30 de Novembro, indica um dia marcado por períodos de céu muito nublado em todo o arquipélago da Madeira.

Estão previstos aguaceiros fracos, sobretudo na vertente Norte, nas terras altas da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo, tornando-se mais prováveis a partir do final da tarde. O vento soprará fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de Nordeste. No Porto Santo, é esperada uma pequena descida da temperatura mínima, que será de 17 graus. A máxima será de 21 graus.

Para o Funchal, mantém-se o cenário de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no final do dia, e vento fraco, inferior a 15 km/h. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 17 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão atingir cerca de 1 metro, de Oeste/Sudoeste.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 21 e os 22 graus.