Ondas podem atingir 4,5 metros a partir da próxima segunda-feira

O IPMA colocou a costa Norte da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo para forte agitação marítima, a partir da tarde da próxima segunda-feira, dia 8 de Dezembro.

As previsões apontam para ondas de Noroeste que podem atingir 4 a 4,5 metros de altura.

O aviso prolonga-se até início de dia 9 de Dezembro.

O IPMA recomenda atenção redobrada, apelando a que pescadores, embarcações de recreio e caminhantes em zonas costeiras ou ribeirinhas adoptem especial cautela. A agitação marítima prevista poderá ainda provocar galgamentos costeiros em áreas baixas junto ao litoral.

