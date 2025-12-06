Ondas podem atingir 4,5 metros a partir da próxima segunda-feira
IPMA coloca costa Norte da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo para forte agitação marítima
O IPMA colocou a costa Norte da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo para forte agitação marítima, a partir da tarde da próxima segunda-feira, dia 8 de Dezembro.
As previsões apontam para ondas de Noroeste que podem atingir 4 a 4,5 metros de altura.
O aviso prolonga-se até início de dia 9 de Dezembro.
O IPMA recomenda atenção redobrada, apelando a que pescadores, embarcações de recreio e caminhantes em zonas costeiras ou ribeirinhas adoptem especial cautela. A agitação marítima prevista poderá ainda provocar galgamentos costeiros em áreas baixas junto ao litoral.
Conheça também as previsões meteorológicas para hoje no arquipélago da Madeira: