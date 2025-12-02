Chuva e céu nublado com abertas a partir da tarde na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para esta terça-feira, dia 02 de Dezembro, apontam para céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir do meio da tarde. Estão igualmente previstos períodos de chuva, em especial durante a manhã, passando a regime de aguaceiros que serão mais prováveis na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/ Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) a partir da manhã, em especial nas terras altas e extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira. Na zona do Funchal, o vento será fraco (inferior a 15 km/h).



A assinalar também uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas, com os termómetros a variar entre os 17 e os 21ºC no Funchal e entre os 16 a 20ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte da ilha da Madeira são esperadas ondas de Norte/ Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 3 a 3,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro, passando gradualmente a ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.