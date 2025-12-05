Gasóleo e gasolina vão ficar mais baratos na Madeira a partir de segunda-feira

Os preços dos combustíveis voltam a registar alterações na Região Autónoma da Madeira a partir da próxima segunda-feira, 8 de Dezembro, com todas as tipologias a descerem face à semana actual. O gasóleo rodoviário, actualmente vendido a 1,523 euros por litro, passa para 1,476 euros por litro, menos 4,7 cêntimos.

A gasolina super sem chumbo IO 95 passa a custar 1,581 euros por litro, o que representa uma descida de 2,7 cêntimos face aos actuais 1,608 euros por litro.

O gasóleo colorido e marcado fica 4,7 cêntimos mais barato, passando de 1,046 euros para 0,999 euros por litro.

Os preços máximos de venda ao público dos combustíveis homologados para vigorar na Região Autónoma da Madeira, a partir das 0 horas do dia 8 de Dezembro, são os seguintes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ............................................................ 1,581 € por litro Gasóleo rodoviário ............................................................................................. 1,476 € por litro Gasóleo colorido e marcado ......................................................................... 0,999 € por litro

Os preços máximos dos combustíveis foram aprovados pelo Governo Regional e publicados na tarde de hoje no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.