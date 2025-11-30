Madeira com céu muito nublado e possibilidade de precipitação fraca

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu geralmente muito nublado, havendo a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, mais frequente na vertente Norte e terras altas da ilha.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de Norte/Nordeste.

Está prevista uma pequena descida da temperatura máxima, que será de 21 graus no Funchal e de 20 graus no Porto Santo. Quanto à mínima será de 16 e 16 graus, respectivamente.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros. Já na costa Sul as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 21/22 graus.