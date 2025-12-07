Nadadores juvenis do Clube Naval do Funchal com bons resultados no Algarve
Vários jovens nadadores do Clube Naval do Funchal (CNF) participaram, hoje, no segundo dia do Zonal de Juvenis Sul, em Quarteira (Algarve), tendo conquistado vários pódios, recordes e classificações de relevo.
Tomás Gonçalves constituiu o maior destaque da jornada, visto que se sagrou vice-campeão zonal dos 100 metros bruços com o tempo de 1:05.62, estabelecendo um novo recorde regional juvenil A.
Também em grande plano esteve Vera Jesus, que conquistou o 2.º lugar nos 800 metros livres com 9:37.19, e somou ainda um 4.º lugar nos 100 metros livres, terminando em 1:00.78.
Nos 200 metros costas, David Rodrigues alcançou o 3.º lugar, finalizando a prova em 2:19.86, reforçando mais um pódio para o CNF.
Eis vários outros resultados de destaque:
-5.º lugar – 100m mariposa: Salvador Mendes, 1:00.11
- 5.º lugar – 200m bruços: Rafaela Costa, 2:53.35
-26.º lugar – 100m livres: Rafaela Costa, 1:05.43
-6.º lugar – 200m bruços: Matilde Pereira, 2:56.21
-9.º lugar – 400m livres: Alexandre Silva, 4:36
-10.º lugar – 200m livres: Alexandre Silva, 2:10
-13.º lugar – 200m livres: Mateus Garanito, 2:06