Gala de Natal da Família Naval reuniu atletas, funcionários e sócios

A Gala de Natal da Família Naval realizou-se no passado dia 29 de Novembro, no Casino da Madeira, num "ambiente de celebração e companheirismo". O evento reuniu atletas, funcionários e sócios do Naval Aquagym.

Segundo nota à imprensa, as celebrações iniciaram-se com a audição do hino do Clube, seguida do discurso do presidente, António Fontes, que destacou os excelentes resultados desportivos alcançados nas várias modalidades, bem como a competição que decorria na altura, onde a equipa feminina de natação do CNF lutava pela subida à 1.ª divisão.

A noite encerrou com o espetáculo Peacoke e a actuação do DJ Victor Freitas.

Prémios Naval do Ano

Canoagem – Beatriz Chaves e Rodrigo Santos

Beatriz Chaves voltou a destacar-se na Canoagem de Mar, revalidando o título de Campeã Nacional e alcançando ainda o título de Vice-Campeã da Taça de Portugal.

Rodrigo Santos evidenciou uma grande evolução ao longo do ano, conquistando o 1.º lugar absoluto e Sub-23 na Taça de Portugal de Canoagem de Mar, em SS2.

Judo – Vasco Carolino e Leonor Abreu

Vasco Carolino somou cinco presenças em provas e estágios nacionais, arrecadando o título de Vice-Campeão Nacional de Juvenis e a medalha de bronze no Open de Juvenis.

Leonor Abreu, já um nome de referência na modalidade, participou em três provas e estágios internacionais e cinco nacionais, destacando-se como Vice-Campeã Nacional em Mafra.

Natação – Zara Rojas e João Luís

Atualmente a competir nos Campeonatos Nacionais, foram representados pelo coordenador da modalidade.

• Zara Rojas – Recordista nas categorias Júnior, Sénior e Absoluta; participou no Campeonato da Europa e no Campeonato do Mundo de Juniores.

• João Luís Rodrigues – Recordista nos 50 e 100 metros mariposa; finalista A nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores.

SUP – Carlota Rodrigues e Baltasar Abreu

Carlota afirmou-se pela dedicação ao treino, à competição e à comunidade, conquistando 6 títulos nacionais.

Baltasar Abreu destacou-se pela assiduidade, disciplina e espírito de equipa, tornando-se um exemplo de determinação e superação.

Surf – Santiago Pinto

Premiado pela sua capacidade de superação, assiduidade e evolução técnica, especialmente no Campeonato Nacional de Surf Sub-12, onde enfrentou ondas de grande dimensão para a sua idade.

Vela – João Rosa e Sara Aguiar

• João Rosa – Campeão Regional ILCA 6; vencedor da Taça de Portugal ILCA 6 (1.ª PAN); integrou a Seleção Nacional ILCA 6 no Europeu; Campeão de Portugal de Cruzeiros ORC (embarcação, Cash a Lot).

• Sara Aguiar – Campeã Regional ILCA 4 (absoluto e feminino); Vice-Campeã de Portugal ILCA 4 (feminino).

Desporto Adaptado – António Nóbrega, demonstrou notável dedicação, sendo 6.º classificado no Campeonato de Portugal Absoluto Hansa 303 single e no Campeonato Nacional da classe Hansa 303.

Treinador do Ano – Elmano Freitas, distinguido pelo trabalho sério, liderança forte e resultados consistentes. Sob a sua orientação, a equipa alcançou múltiplas medalhas regionais e nacionais, contribuindo para novos recordes da Madeira e reforçando o prestígio do Clube.

Coordenador do Ano – Victor Chaves figura central da Canoagem, reconhecido pela sua dedicação e capacidade de unir a equipa, promovendo o verdadeiro espírito de família do desporto. A modalidade conquistou, este ano:

• 3 títulos nacionais nas Esperanças de Mar

• 1 título nacional nas Esperanças

• 3 títulos nacionais na Taça de Portugal

• 10 títulos nacionais na Taça de Portugal de Esperanças de Mar

• Conquista do Campeonato Regional Sipre

Dois funcionários do Clube Naval do Funchal — Ana Silva e Paulo Oliveira — foram homenageados pelos 25 anos de trabalho e dedicação.

No Naval Aquagym foram também distinguidos:

• Instrutora do Ano – Ângela Pinto

• Instrutora Aquática do Ano – Madalena Dória

• PT do Ano – Carina Rodrigues

• Coordenadora do Ano – Mónica Silva