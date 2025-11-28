Taça da Madeira de SUP reúne atletas de vários clubes no Funchal

Realiza-se, amanhã, a Taça da Madeira de Stand Up Paddle (SUP) que contará com a participação de 41 atletas, em representação de 3 clubes provenientes de diferentes pontos da Região Autónoma da Madeira.

A prova terá lugar na baía do Funchal, zona reconhecida pelas suas excelentes condições para a prática de desportos náuticos, proporcionando um cenário privilegiado tanto para os atletas como para o público presente.

O percurso para o escalão Sub-12 está previsto decorrer no interior do Porto do Funchal, com largada junto à rampa de São Lázaro.

Já o percurso destinado aos escalões Sub-15, Sub-18, Masters e Open estender-se-á entre a rampa de São Lázaro e a praia junto ao Teleférico do Funchal, garantindo um trajeto seguro e adequado ao nível competitivo destes participantes.