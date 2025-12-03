III Etapa do Circuito Juvenil CTF - Sub12 junta jovens talentos do ténis madeirense

O Clube de Ténis do Funchal organizou, nos dias 29 e 30 de Novembro, a III Etapa do Circuito Juvenil CTF - Sub12, competição que reuniu 15 jovens atletas (9 masculinos e 6 femininos) num fim-de-semana marcado por um grande espírito desportivo.

Nos masculinos, o torneio foi disputado numa fase inicial de grupos, seguindo-se o quadro final de eliminação directa. O Tomás Velosa (Roberto Costa T.C.) destacou-se desde a fase de grupos, conquistando assim a medalha de ouro. O Martim Pestana (Ludens CM), igualmente em excelente forma, foi o finalista vencendo todos os encontros do seu grupo, menos o jogo decisivo.

A competição masculina contou ainda com uma prova de pares, na qual o Martim Salgueiro e o Tomás Velosa, do Roberto Costa T.C., formaram uma dupla sólida e eficaz, vencendo todos os encontros até à final, assegurando assim o primeiro lugar da prova de pares. Os segundos classificados foram Rodrigo Fernandes e Yuri Dias, do Ludens CM.

O torneio feminino decorreu apenas na vertente individual, com duas fases: grupos e quadro final. A Maria Caldeira (Roberto Costa T.C) foi a grande vencedora, ao conquistar a vitória, na final, frente à Emily Real (Roberto Costa T.C).

A III Etapa do Circuito Juvenil CTF - Sub12, arbitrada por Nélio Moura, decorreu nas instalações do Clube de Ténis do Funchal, demonstrando mais uma vez a vitalidade do ténis na Madeira e proporcionando aos atletas um momento importante para o seu desenvolvimento competitivo.