Atletas do Clube Naval do Funchal destacam-se nos Campeonatos Regionais de Piscina Curta

O Clube Naval do Funchal destacou-se nos Campeonatos Regionais de Piscina Curta, decorridos de 21 a 23 de Novembro de 2025, afirmando-se como a principal formação da natação madeirense.

A competição constituiu a última oportunidade para obtenção de mínimos de acesso aos Campeonatos Zonais Juvenis e aos Nacionais de Piscina Curta, etapa que o clube aproveitou "de forma plena".

De acordo com o comunicado, o clube terminou o evento com 195 medalhas: 99 de ouro, 53 de prata e 43 de bronze.

Além dos resultados individuais e colectivos, o clube estabeleceu sete novos recordes, reflectindo o desempenho dos seus atletas no momento competitivo actual.

Sete Recordes: Quatro Regionais e Três Nacionais

Recordes Regionais:

Quatro nadadores do CNF alcançaram marcas históricas ao estabelecer novos máximos regionais

Tomás Silva – 100 Bruços: 1:04.13

Sofia Gomes – 100 Costas: 1:06.68

Zara Rojas – 100 Mariposa: 1:00.97

Leonor Ferro – 200 Estilos: 2:29.37

Recordes Nacionais de Natação Adaptada

A grande figura da natação adaptada foi Joaquim Carvalho, que registou três recordes nacionais, coroando uma prestação de enorme qualidade:

50 Livres – 29.75

100 Livres – 1:04.62

100 Estilos – 1:15.24

Naval coloca 24 atletas no pódio das Melhores Performances AQUA 2025

O domínio do Clube Naval do Funchal refletiu-se também nos rankings de performance: 24 atletas do clube alcançaram os lugares de pódio da Tabela de Melhores Performances AQUA 2025, um número que confirma, sem margem para dúvidas, a força e consistência do trabalho desenvolvido.

Destaques por Escalão – Atletas do Clube Naval do Funchal

Femininos:

Infantis B

Leonor Telo Aniceto – 800 Livres – 422 pts

Infantis A

Maria Franco Ferro – 200 Estilos – 539 pts

Vera José Ojkic – 100 Livres – 420 pts

Juvenis B

Vera Franca Jesus – 200 Livres – 536 pts

Rafaela Tomé Costa – 100 Livres – 488 pts

Ana Matilde Pereira – 200 Estilos – 487 pts

Juvenis A

Madalena Pinto Brito – 100 Costas – 496 pts

Isabel Gouveia Leitão – 50 Livres – 402 pts

Juniores

Sofia Vega Gomes – 50 Costas – 551 pts

Vanessa Sá -50 bruços -484 pts

Seniores

Zara Alejandra Rojas – 50 Livres – 650 pts

Pauline Ringue – 50 Bruços – 539 pts

Leonor Neto – 50 Costas – 533 pts

Masculinos:

Juvenis B

Alexandre António Silva – 400 Livres – 480 pts

David Oliveira Rodrigues – 50 Costas – 455 pts

Pedro Dinis Abreu – 100 Livres – 431 pts

Juvenis A

Tomás Gonçalves – 200 Bruços – 557 pts

Salvador Mendes – 200 Mariposa – 503 pts

Juniores

Marco António Castro – 400 Livres – 645 pts

F. Miranda – 400 Livres – 573 pts

Salvador Freitas Andrade – 200 Livres – 547 pts

Seniores

Jean Louis Rojas – 100 Livres – 644 pts

Sérgio Gomes Abreu – 400 Livres – 640 pts

Tomás António Silva – 200 Estilos – 623 pts