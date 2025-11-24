Atletas do Clube Naval do Funchal destacam-se nos Campeonatos Regionais de Piscina Curta
O Clube Naval do Funchal destacou-se nos Campeonatos Regionais de Piscina Curta, decorridos de 21 a 23 de Novembro de 2025, afirmando-se como a principal formação da natação madeirense.
A competição constituiu a última oportunidade para obtenção de mínimos de acesso aos Campeonatos Zonais Juvenis e aos Nacionais de Piscina Curta, etapa que o clube aproveitou "de forma plena".
De acordo com o comunicado, o clube terminou o evento com 195 medalhas: 99 de ouro, 53 de prata e 43 de bronze.
Além dos resultados individuais e colectivos, o clube estabeleceu sete novos recordes, reflectindo o desempenho dos seus atletas no momento competitivo actual.
Sete Recordes: Quatro Regionais e Três Nacionais
Recordes Regionais:
Quatro nadadores do CNF alcançaram marcas históricas ao estabelecer novos máximos regionais
Tomás Silva – 100 Bruços: 1:04.13
Sofia Gomes – 100 Costas: 1:06.68
Zara Rojas – 100 Mariposa: 1:00.97
Leonor Ferro – 200 Estilos: 2:29.37
Recordes Nacionais de Natação Adaptada
A grande figura da natação adaptada foi Joaquim Carvalho, que registou três recordes nacionais, coroando uma prestação de enorme qualidade:
50 Livres – 29.75
100 Livres – 1:04.62
100 Estilos – 1:15.24
Naval coloca 24 atletas no pódio das Melhores Performances AQUA 2025
O domínio do Clube Naval do Funchal refletiu-se também nos rankings de performance: 24 atletas do clube alcançaram os lugares de pódio da Tabela de Melhores Performances AQUA 2025, um número que confirma, sem margem para dúvidas, a força e consistência do trabalho desenvolvido.
Destaques por Escalão – Atletas do Clube Naval do Funchal
Femininos:
Infantis B
Leonor Telo Aniceto – 800 Livres – 422 pts
Infantis A
Maria Franco Ferro – 200 Estilos – 539 pts
Vera José Ojkic – 100 Livres – 420 pts
Juvenis B
Vera Franca Jesus – 200 Livres – 536 pts
Rafaela Tomé Costa – 100 Livres – 488 pts
Ana Matilde Pereira – 200 Estilos – 487 pts
Juvenis A
Madalena Pinto Brito – 100 Costas – 496 pts
Isabel Gouveia Leitão – 50 Livres – 402 pts
Juniores
Sofia Vega Gomes – 50 Costas – 551 pts
Vanessa Sá -50 bruços -484 pts
Seniores
Zara Alejandra Rojas – 50 Livres – 650 pts
Pauline Ringue – 50 Bruços – 539 pts
Leonor Neto – 50 Costas – 533 pts
Masculinos:
Juvenis B
Alexandre António Silva – 400 Livres – 480 pts
David Oliveira Rodrigues – 50 Costas – 455 pts
Pedro Dinis Abreu – 100 Livres – 431 pts
Juvenis A
Tomás Gonçalves – 200 Bruços – 557 pts
Salvador Mendes – 200 Mariposa – 503 pts
Juniores
Marco António Castro – 400 Livres – 645 pts
F. Miranda – 400 Livres – 573 pts
Salvador Freitas Andrade – 200 Livres – 547 pts
Seniores
Jean Louis Rojas – 100 Livres – 644 pts
Sérgio Gomes Abreu – 400 Livres – 640 pts
Tomás António Silva – 200 Estilos – 623 pts