Clube Naval do Funchal sagra-se Campeão Nacional da II Divisão Feminina

O Clube Naval do Funchal sagrou-se, este fim-de-semana, Campeão Nacional da II Divisão Feminina em natação, após duas jornadas marcadas por resultados consistentes e um desempenho colectivo que garantiu ao clube um total de 412 pontos e a consequente subida à I Divisão.

No segundo dia de competição, as atletas voltaram a destacar-se em várias provas decisivas. Giulia Ramatelli venceu os 800 metros livres, com o tempo de 8:43.43, garantindo 25 pontos. Zara Alejandra Rojas somou duas vitórias, nos 100 metros mariposa (1:00.43) e nos 100 metros livres (56.91). Já Lucie Christophe triunfou nos 400 metros estilos, concluindo em 4:56.32.

Pauline Ringue alcançou o terceiro lugar nos 50 metros bruços, contribuindo com 22 pontos, enquanto Vera Franca Jesus, Maria Franco Ferro e Leonor Rodrigues Neto reforçaram o desempenho colectivo com classificações pontuáveis nas respectivas provas. Nos 200 metros costas, Sofia Vega Gomes terminou em sétimo lugar, acrescentando mais 18 pontos.

A equipa fechou a jornada com a vitória no estafeta 4x200 metros livres femininos, registando 8:32.24, resultado que consolidou a liderança na tabela.

Com este conjunto de resultados, o Clube Naval do Funchal confirmou a conquista do título nacional da II Divisão Feminina, um feito relevante para o clube e para a evolução competitiva das suas nadadoras.