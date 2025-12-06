Nadadores juvenis do Naval em destaque no primeiro dia em Quarteira

O primeiro dia do Zonal de Juvenis Sul, que decorre em Quarteira desde hoje e até segunda-feira, 8 de Dezembro, "trouxe excelentes indicadores para o Clube Naval do Funchal, que participa na competição com uma comitiva de 12 nadadores", dois dos quais alcançaram os lugares mais altos dos respectivos pódios da sua especialidade.

Lourenço Lúcio, David Rodrigues, Pedro Abreu e Alexandre Silva, os primeiros vencedores, bem como Madalena Brito, Mateus Garanito, Matilde Pereira, Rafaela Costa, Salvador Mendes, Samuel Silva, Tomás Gonçalves e Vera Jesus fazem parte da equipa navalista que é acompanhada pelos treinadores João Vieira, Filipe Andrade e João Perneta.

Segundo nota do CNF, "a jornada inaugural ficou marcada por três títulos zonais para o Naval, confirmando o bom momento dos jovens nadadores madeirenses. O grande destaque do dia foi Lourenço Lúcio, campeão zonal dos 400 metros estilos, impondo-se com autoridade e terminando em 4:53.53. Também David Rodrigues brilhou, garantindo o 1.º lugar nos 100 metros costas com o tempo de 1:01.23. A fechar o dia, o Naval voltou a subir ao lugar mais alto do pódio na estafeta de 4x200 metros livres, com uma prestação sólida de Lourenço Lúcio, Pedro Abreu, David Rodrigues e Alexandre Silva, que garantiram o título de campeões zonais do Sul", resume.

"Além dos pódios, a equipa registou ainda várias classificações relevantes", destacando assim o "7.º lugar – 100m costas: Madalena Brito, 1:09.58; um 7.º lugar – 50m livres: Vera Jesus, 28.94; 10.º lugar – 50m livres: Mateus Garanito, 25.95; 10.º lugar – 50m livres: Pedro Abreu, 26.51; 18.º lugar – 50m livres: Matilde Pereira, 29.82; 19.º lugar – 50m livres: Samuel Silva, 26.60".

E conclui que, "com três vitórias e vários desempenhos consistentes, o Clube Naval do Funchal sai do primeiro dia com um balanço muito positivo e excelentes perspectivas para as próximas jornadas do Zonal de Juvenis Sul".