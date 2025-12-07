Susana Sousa Gomes ruma ao Europeu de Masters na Polónia

Susana Sousa Gomes segue hoje para Lublin, na Polónia, onde vai representar o Clube Naval do Funchal no Campeonato Europeu de Natação em Piscina Curta Masters (European Aquatics Short Course Swimming Championships Masters), que decorre de 10 a 14 de Dezembro de 2025.

A nadadora portuguesa competirá em quatro provas: 100 estilos, 50 mariposa, 100 mariposa e 50 livres. A acompanhá-la está o técnico Pedro Luís.

De acordo com uma nota do clube, Susana Sousa Gomes parte motivada para enfrentar alguns dos melhores nadadores Masters da Europa e assume como objectivo: "melhorar as suas marcas pessoais e alcançar lugares de pódio".