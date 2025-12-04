Bastonária da Ordem dos Psicólogos visitou Clube Naval do Funchal

A Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, acompanhada pela sua comitiva, esteve na Região, numa deslocação que incluiu reuniões com vários órgãos do Governo Regional e visitas a instituições desportivas, entre as quais o Clube Naval do Funchal.

Segundo nota emitida pelo clube, o pólo seleccionado para a visita foi o Complexo Desportivo do CNF, situado na Nazaré, Funchal, uma oportunidade para a comitiva visitar as Piscinas Paulo Camacho e o ginásio Naval Aquagym. Acompanhados pela psicóloga Esmeralda Gouveia, pelo director desportivo Duarte Pinto, pelo director-geral António Cunha e pelo director do Complexo Desportivo, André Cunha, tiveram oportunidade de conhecer de perto o trabalho que o Clube Naval do Funchal desenvolve junto dos seus atletas, associados e de toda a comunidade desportiva.

"A deslocação à Madeira, e em particular ao CNF, reforça o compromisso do Clube Naval do Funchal enquanto agente desportivo ativo e promotor do bem-estar psicológico no contexto desportivo", termina a nota.