PSP reforça recomendações de segurança perante condições meteorológicas adversas

O Comando Regional da PSP Madeira apelou à população para a adopção de comportamentos responsáveis e adequados face às condições climatéricas adversas previstas, que incluem possibilidade de chuva forte e redução da visibilidade.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a PSP recomenda o cumprimento rigoroso das indicações policiais, sublinhando a importância de uma condução prudente, com especial atenção às condições da via e evitando comportamentos de risco.

A autoridade aconselha, ainda, que o fogo-de-artifício seja observado em locais seguros, devidamente preparados para receber o público, de forma a minimizar situações de perigo associadas à concentração de pessoas e às condições meteorológicas.

O apelo estende-se à protecção de crianças, idosos e pessoas em situação de maior vulnerabilidade, reforçando a necessidade de cuidados acrescidos durante as deslocações e permanência em espaços públicos.