PSP reforça importância da prevenção para a segurança no comércio

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Regional da Madeira, divulgou, esta semana, uma mensagem de sensibilização dirigida a comerciantes e funcionários, sublinhando que a segurança no comércio começa na prevenção.

Na publicação partilhada nas redes sociais, a PSP destaca que a adopção de medidas simples de autoprotecção pode fazer a diferença antes, durante e após a ocorrência de um crime. A autoridade policial alerta para a importância de práticas preventivas no dia-a-dia, recomendando que comerciantes e trabalhadores privilegiem sempre a sua integridade física.

Reforça, ainda, a necessidade de colaboração com as autoridades sempre que se verifique uma situação de risco ou criminalidade, ao lembrar que, em caso de crime, a Polícia deve ser imediatamente contactada, seguindo as instruções recebidas.

