Fogo-de-artifício previsto para as 24h
Governo Regional mantém horário habitual do espectáculo pirotécnico
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, informou que o tradicional espectáculo pirotécnico que marca a passagem de ano mantém-se para as 00h00 de amanhã.
O governante referiu, em conferência de imprensa, que tendo em conta as últimas previsões do IPMA, não se justifica alterar ou até mesmo cancelar o fogo-de-artificio.
“O aviso laranja só acontece às 3 horas da manhã, por isso o fogo mantém-se”, disse.
O presidente do Governo admite que possam não estar reunidas as "condições ideais" para a habitual festa de cor na baía do Funchal, mas que existem as suficientes para se efectuar o rebentamento do fogo.
Existe, no entanto, duas situações que o presidente do Governo Regional destaca: como está previsto o agravar das condições meteorológicas às 3 horas, “as pessoas devem ter algum cuidado na circulação e no resguardo porque o mar terá ondas grandes. Devem-se resguardar e recolher.”
Reiterou que em caso de alteração das previsões do IPMA, será feita uma nova conferência de imprensa.
Deu conta, ainda, que mantém-se confirmadas as 13 escalas de navios.
Confira o que foi dito na conferência de imprensa das 19h