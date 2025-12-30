Previsões adversas

IPMA emite aviso laranja, colocando sérias reservas à realização de espectáculo pirotécnico de amanhã. O Governo Regional mostra-se cauteloso. A situação não seria inédita, visto que há 57 anos o fogo-de-artifício foi adiado. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 30 de Dezembro.

"Crescer não bastou" é, por seu turno, o tema que merece o maior destaque gráfico da primeira página de hoje. Crescimento económico, pressão social, alertas ambientais e decisões adiadas fizeram de 2025 um ano de afirmação, mas também de fronteira: um tempo de desafios que já não podem ser ignorados e de muitos jovens a dar cartas, dentro e fora de portas.

Na rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira: "Património do Campanário prestes a ganhar classificação municipal".

"Moda Madeira ganha projecção internacional" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje.

