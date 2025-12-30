 DNOTICIAS.PT
Governo Regional dá conferência de imprensa, ao final da tarde, sobre o Fim de Ano

O Governo Regional marcou para as 19h00 de hoje uma conferência de imprensa, na Quinta Vigia, em que será abordada a questão do mau tempo previsto para amanhã e o programa de Fim de Ano.

Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura será, em princípio, o porta-voz do Governo, não estando garantida a presença de Miguel Albuquerque na conferência de imprensa.

As previsões de mau tempo - chuva e vento fortes - estão a provocar grande apreensão e algumas actividades já foram reprogramadas. A Diocese do Funchal, por exemplo, decidiu antecipar a Missa de Fim de Ano para as 15h00 de amanhã.

