Homem que não era visto há uma semana encontrado morto no Porto da Cruz

João Gregório Rodrigues de Freitas, de 59 anos, residente no sítio do Larano, no Porto da Cruz, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira, após vários dias desaparecido.

O alerta foi dado às 14h50 e foram mobilizadas duas viaturas com uma equipa de resgate composta por cinco elementos da corporação dos Bombeiros Municipais de Machico.

A família tinha alertado para o facto de João Freitas poder encontrar-se desorientado, devido a problemas de saúde.

As circunstâncias da morte estão agora a ser apuradas pelas autoridades competentes.