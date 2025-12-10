IPMA prevê ondas até 14 metros na Madeira e emite aviso vermelho para a costa Norte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir vários avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, no fim-de-semana, destacando-se o 'aviso vermelho' de agitação marítima previsto para a costa norte e para Porto Santo durante a madrugada de sábado, com ondas a poderem alcançar os 14 metros de altura.

Na costa norte da Madeira, o 'aviso vermelho' estará activo entre as 00h00 e as 6h00 de sábado, sucedendo-se a um 'aviso laranja' válido desde as 15h00 de sexta-feira (12 de Dezembro) até à meia-noite, período durante o qual são esperadas ondas entre cinco e sete metros, com alturas máximas que poderão chegar a 12,5 metros. Após o pico mais severo, um novo aviso laranja prolonga-se entre as 6h00 e as 14h00 de sábado, mantendo-se o mesmo intervalo de alturas de onda.

Paralelamente, vigora um 'aviso amarelo' de vento, válido até às 14 horas de sábado, que prevê vento forte do quadrante norte com rajadas que poderão atingir 90 km/h. A manhã e o início da tarde de sexta-feira ficam ainda marcados por um aviso amarelo de agitação marítima, com ondas entre quatro e cinco metros.

Porto Santo Line cancela viagens de sexta-feira devido às condições meteorológicas adversas A Porto Santo Line informa que, devido às previsões de condições meteorológicas adversas, as viagens de sexta-feira, dia 12 de Dezembro, Funchal–Porto Santo, às 8 horas, e Porto Santo–Funchal, às 18 horas, serão canceladas, de forma a garantir a segurança dos passageiros e do navio.

No Porto Santo, o cenário repete-se ao da costa norte madeirense. Entre as zero e as seis horas de sábado estará em vigor um 'aviso vermelho' de agitação marítima, com ondas de noroeste entre 7 e 7,5 metros de alturas máximas que podem atingir os 14 metros. Os períodos imediatamente anterior e posterior estarão sob aviso laranja, prevendo-se ondas entre 5 e 7 metros, com máximos de 12,5 metros. Mantêm-se ainda um aviso amarelo de vento, com rajadas até 90km/h e um aviso amarelo de agitação marítima na manhã de sexta-feira.

Já para a costa sul da Madeira, os avisos incidem sobretudo sobre a zona oeste. Um aviso laranja de agitação marítima vigora entre as 18 horas de sexta-feira e as 12 horas de sábado, com ondas provenientes do quadrante oeste que podem variar entre 6 e 6 metros e atingir até 10 metros de altura máxima. Antes e depois deste período, estão activos 'avisos amarelos' que prevêem ondas entre 4 e 5 metros. O vento mantém igualmente um 'aviso amarelo' até às 14 horas de sábado, anunciando rajadas de norte que podem alcançar 90 km/h nos extremos leste e oeste da ilha.

Por fim, para as regiões montanhosas da Madeira vai vigorar um 'aviso laranja' para o ventor forte. Entre o meio-dia de sexta-feira e as 14 horas de sábado estão previstas rajadas, provenientes do quadrante norte, que podem atingir 130 km/h. Antes disso, até ao meio-dia de sexta-feira estar um 'aviso amarelo', com previsão de rajadas até 110 km/h.