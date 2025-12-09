Seis estações atingem aviso vermelho

O Arquipélago da Madeira continua a registar precipitação intensa até às 13 horas desta terça-feira, dia 9 de Dezembro, com seis estações a atingir níveis de aviso vermelho em seis horas. O maior acumulado foi registado nos Prazeres, com 95,5 mm, seguido pelo Monte (82,7 mm), Chão do Areeiro (81,1 mm), Pico do Areeiro (69,0 mm), Pico Alto (68,7 mm) e Quinta Grande (64,0 mm).

No mesmo período, valores de aviso laranja foram registados em São Vicente (43,6 mm), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (43,4 mm) e Funchal/Observatório (41,1 mm).

Nos intervalos de uma hora, o aviso laranja foi atingido em Prazeres (30,5 mm), Chão do Areeiro (26,3 mm) e Pico Alto (22,1 mm).

Todas as estações do IPMA no Arquipélago registaram precipitação até às 13 horas, com a única excepção da estação da Selvagem Grande.